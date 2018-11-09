Филиппинский суд приговорил к тюрьме 89-летнюю вдову экс-президента Маркоса

9 Нояб. 15:51 2018-11-09T15:51:35+03:00

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Суд Филиппин приговорил к длительному тюремному заключения супругу бывшего президента страны Фердинанда Маркоса - Имельду по обвинению в коррупции.

89-летнюю вдову бывшего диктатора и депутата филиппинского парламента уличили в незаконном переводе средств за границу, когда она была губернатором столичного региона Манилы в 1975-1986 годах. Маркос выполнила семь банковских переводов на сумму $200 млн на счета фондов, зарегистрированных в Швейцарии.

По приговору она должна отбыть от шести до 11 лет тюремного заключения по каждому из семи предъявленных ей пунктов обвинения. Сообщило агенство Reuters.

Суд постановил, что Имельда Маркос должна быть взята под стражу. Но прокурор оспорил данное решение, сославшись на то, что решение об аресте депутата не может быть исполнено немедленно. Адвокаты политика намерены оспорить вердикт антикоррупционного суда в Верховном суде или подать прошение об ее освобождении под залог.

Сама вдова экс-президента и ее адвокаты не присутствовали на оглашении приговора. До сих пор они не прокомментировали решение суда.

Фердинанд Маркос занимал пост президента Филиппин с 1965 года, в 1972 году он установил диктаторский режим. В 1986 году его свергли в результате народного восстания, сторону которого приняла часть вооруженных сил. Политик бежал в США и через три года умер на Гавайских островах.

Ранее сайт kp.ru писал, что экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе осудили еще на 32 года лишения свободы за растрату государственных средств, вмешательство в партийную деятельность и других преступлений.