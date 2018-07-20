Экс-президент Южной Кореи осуждена еще на 8 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 11:02 2018-07-20T11:02:24+03:00

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Окружной суд Сеула в пятницу, 20 июля, приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе еще к 8 годам заключения. Политик была признана виновной еще по двум статьям - растрата государственных средств и вмешательство в партийную деятельность.

Между тем, напомним, что с начала апреля этого года женщина уже отбывает 24-летний срок в тюрьме. Теперь она должны выплатить еще около 3 млн долларов в качестве штрафа и отсидеть шесть лет по одной статье и два года по другой. Прокуратура требовала для экс-президента более сурового наказания в 15 лет заключения.

По данным агентства "Рёнхап", в этот раз Пак Кын Хе вновь не присутствовала в зале суда. Политик бойкотировала все свои судебные процессы, поскольку они, по ее словам, являются "политически мотивированными" и несправедливыми.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бывшая глава Кореи была задержана и отправлена в отставку в результате импичмента в начале 2017 года. Ее обвинил по 18 пунктам, включая взятки, злоупотребление властью и раскрытие государственных тайн. Причиной стал серьезный коррупционный скандал, в котором оказалась замешана не только Пак Кын Хе, но и, в первую очередь, ее подруга Чхве Сун Силь.