В Болгарии задержали россиянина по запросу США

9 Нояб. 19:28 2018-11-09T19:28:32+03:00

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В пятницу, 9 ноября, стало известно о задержании в Болгарии россиянина по запросу США. Как отметили в прокуратуре республики, речь идет о 38-летнем Александре Ж., которого Вашингтон подозревает по делу о крупном интернет-мошенничестве.

Также в болгарском надзорном ведомстве уточнили, что мужчину задержали в Варне и заключили под стражу на 60 суток, затем же его планируется экстрадировать в Соединенные Штаты.

Между тем, как заверила вице-консул РФ в Варне Александра Дергачева, диппредставительство нашей страны держит ситуацию на контроле, передает РИА Новости.

Кстати, стоит отметить, что это уже далеко не первый случай задержания гражданина РФ по запросу США. К примеру, в апреле прошлого года в Барселоне задержали Петра Левашова, которого американские власти также обвиняют в киберпреступлениях. А уже в феврале этого года нашего соотечественника экстрадировали в Америку.