2018-11-09T20:09:26+03:00
В мире

Глава делегации «Талибана»* оценил итоги конференции по Афганистану

Шер Мохаммад Аббас Станакзай заявил, что встреча московского формата была успешной
Дарья ИВАШКИНА
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Глава делегации запрещенного в России радикального движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас СтанакзайГлава делегации запрещенного в России радикального движения «Талибан» Шер Мохаммад Аббас СтанакзайФото: REUTERS
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В пятницу, 9 ноября, в российской столице прошла встреча московского формата по Афганистану, в которой, в частности, приняли участие представители запрещенного в России радикального движения «Талибан».

Причем глава делегации талибов Шер Мохаммад Аббас Станакзай положительно оценил итоги состоявшейся в «Президент-отеле» конференции, выразив при этом надежду на проведение еще одной подобной встречи.

«На наш взгляд, конференция московского формата была успешной. Сегодня прошла конференция, и мы выслушали заявления всех стран-участниц, присутствовавших здесь, и поделились своими собственными взглядами. <…> Мы благодарны РФ за приглашение и надеемся, что это мероприятие не последнее», - приводит слова представителя политического офиса радикального движения «Талибан» в Дохе РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил и талибов, которые, по последним данным, контролируют уже около 50% территории исламской республики.

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