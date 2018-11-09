2018-11-09T22:03:35+03:00
В мире

Младший брат Бориса Джонсона покинул министерский пост из-за Brexit

Джозеф Джонсон заявил о необходимости проведения повторного референдума по выходу Великобритании из ЕС
Дарья ИВАШКИНА
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Министр транспорта Великобритании Джозеф ДжонсонМинистр транспорта Великобритании Джозеф ДжонсонФото: REUTERS
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В пятницу, 9 ноября, министр транспорта Великобритании Джозеф Джонсон, младший брат бывшего главы британского МИД Бориса Джонсона, подал в отставку. Поводом для этого стало несогласие с политикой премьер-министра Терезы Мэй по вопросу об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Причем, отказавшись от занимаемого поста, политик заявил о необходимости проведения повторного референдума по Brexit, а также предупредил о масштабном кризисе, который ждет страну после «развода» с ЕС. Как считает Джонсон-младший, Великобритания «покинет Евросоюз, но будет полностью подчиняться европейским правилам».

«Реальность Brexit стала сильно отличаться от того, что когда-то нам обещали. Мне кажется, что сейчас совершенно необходимо повернуться лицом к людям и спросить у них, согласны ли он с продолжением (процедуры Brexit) на таких немыслимых условиях», - сказал Джозеф Джонсон в своем видеообращении в Twitter.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Борис Джонсон сравнил позицию Терезы Мэй по Brexit с поясом смертника. Экс-глава МИД Великобритании считает, что нынешняя стратегия Лондона по выходу из ЕС превратит его страну в «вассальное государство».

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