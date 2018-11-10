Минфин США снова продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ», «Русалом» и En+

10 Нояб. 01:16 2018-11-10T08:07:24+03:00

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Министерство финансов США в очередной раз продлило срок завершения всех дел с тремя российскими компаниями, в апреле попавшими под американские санкции, – «Группой ГАЗ», «Русалом» и En+.

Американские держатели ценных бумаг и долговых обязательств этих компаний должны от них избавиться до 7 января, говорится в новом распоряжении Управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в начале мая Минфин США продлил срок, выделенный американским инвесторам на продажу своих активов в En+, «РусАл» и «Группа ГАЗ», до 6 июня, а через месяц разрешил им повременить с избавлением от ценных бумаг российских компаний до 5 августа, в последний раз срок был продлен до 12 декабря.

По словам главы ведомства Стивена Мнучина, главная цель Соединенных Штатов – сократить долю предпринимателя Олега Дерипаски в этих компаниях. 18 мая бизнесмен вышел из совета директоров En+ Group.

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Олег Дерипаска согласился уменьшить свое влияние в компаниях, попавших под американские санкции

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