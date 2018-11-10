2018-11-10T04:37:28+03:00
Экономика

Курс доллара поднялся до 68,07 рубля

А евро к вечеру пятницы превысил 77 рублей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Курс доллара превысил 68 рублейКурс доллара превысил 68 рублейФото: REUTERS
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К вечеру пятницы, 9 ноября, курс доллара на Московской бирже вырос на 1,7% – до 68,07 рубля, а за один евро давали уже 77,02 рубля за одну единицу в европейской валюте, рост составил 1,4%.

В последний раз доллар был дороже 68 рублей почти два месяца назад, 17 сентября. Курс евро превышал отметку в 77 российских рублей 11 октября, отмечает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, утром в пятницу во время торгов на Московской бирже курс доллара к рублю повысился на 0,19%, и в полдень один американский «зеленый» стоил 67,03 рубля, а за один евро давали 75,94 рубля.

Понижение курса российской валюты связано с тем, что падают цены на нефть. Например, «черное золото» марки Brent к вечеру пятницы на Межконтинентальной лондонской бирже подешевела на 0,93%, и ее цена опустилась ниже отметки в $70 – до 69,99 доллара за баррель. Утром же баррель нефти этого сорта стоил 70,33 «бакса».

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