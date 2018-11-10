Трампа оскорбила идея Макрона создать армию ЕС для зашиты от США, Китая и России

10 Нояб. 02:28 2018-11-10T04:37:18+03:00

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Главу Белого дома Дональда Трампа очень задела идея президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил Евросоюзу создать собственную «общеевропейскую» армию для защиты от Соединенных Штатов, России и Китая. Американский лидер счел эту мысль «оскорбительной».

«Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит построить свои собственные вооружённые силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют!» — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, заявление о том, что Евросоюз нуждается в защите «от Китая, от России и даже от США», Эммануэль Макрон сделал в начале этой недели. По его словам, европейским странам необходимо иметь возможность обороняться самостоятельно, ни от кого при этом не завися.