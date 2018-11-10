2018-11-10T04:37:18+03:00
Политика

Трампа оскорбила идея Макрона создать армию ЕС для зашиты от США, Китая и России

Американский лидер считает, что Европе нужно сначала внести «свою справедливую долю» в финансирование НАТО
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments14
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова президента Франции Эммануэля МакронаАмериканский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова президента Франции Эммануэля МакронаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Главу Белого дома Дональда Трампа очень задела идея президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил Евросоюзу создать собственную «общеевропейскую» армию для защиты от Соединенных Штатов, России и Китая. Американский лидер счел эту мысль «оскорбительной».

«Президент Франции Макрон заявил, что Европе стоит построить свои собственные вооружённые силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Это очень оскорбительно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют!» — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, заявление о том, что Евросоюз нуждается в защите «от Китая, от России и даже от США», Эммануэль Макрон сделал в начале этой недели. По его словам, европейским странам необходимо иметь возможность обороняться самостоятельно, ни от кого при этом не завися.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Америка с 2001 года потратила 6 триллионов долларов на военные расходы
Песков опроверг сообщения о том, что Путин проходил через металлодетектор в Сингапуре
Ученые рассказали о взаимосвязи климата и тяги к алкоголю
Путин заявил, что отсутствие российских бизнесменов в Давосе не повлияет на авторитет страны
«Подмосковного Отелло» обязали выплатить экс-супруге два миллиона рублей за моральный ущерб
В провинции Хомс нашли мозаику времен Римской империи
Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб подал в отставку
Путин выразил надежду на то, что преемник Порошенко учтет его ошибки
Путин назвал ключевую проблему в отношениях РФ и США
Путин: Россия готова работать с Японией на основе декларации 1956 года
Путин заявил, что нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
Минообороны Австрии не поддержало идею Макрона об общеевропейской армии