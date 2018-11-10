2018-11-10T11:46:23+03:00
Экономика

В Минтруде разъяснили механизм выплаты социальных пенсий

В ведомстве напомнили, что социальная пенсия по старости выплачивается только неработающим пенсионерам, которым не хватило стажа или баллов для назначения страховой пенсии
Денис СУХОВ
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ФОТО Сергей Фадеичев/ТАССФОТО Сергей Фадеичев/ТАСС
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Работающие пенсионеры не получают социальную пенсию по старости, так как уже много лет это является нормой действующего федерального законодательства. Об этом напомнили в Министерстве труда и социальной защиты России.

Социальную пенсию по старости получают только неработающие пенсионеры, которым не хватило стажа или баллов для назначения страховой пенсии. Выплаты начинаются через пять лет после наступления пенсионного возраста, и прекращаются в случае, если пенсионер вновь трудоустроился.

Согласно опубликованному ранее приказу Минтруда, выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер снова вышел на работу. Их возобновление происходит также с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер подал заявление об уходе и документы, подтверждающие факт увольнения.

В министерстве подчеркнули в интервью «Российской газете», что социальную пенсию по старости уже много лет не выплачивают работающим пенсионерам. Новый указ ведомства носит технический характер: в пояснительной записке к документу подчеркивается, что он принят в рамках реализации поправок, внесенных в пенсионное законодательство в октябре этого года.

По данным ПФР, средний размер социальной пенсии составляет около 9 тысяч рублей, ее получателями являются 3,2 млн россиян.

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