Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в Калифорнии

10 Нояб. 12:54 2018-11-10T12:54:08+03:00

Президент США пригрозил штату сокращением федерального финансирования, если проблема нецелевого расходования средств на борьбу со стихией не будет решена

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Президент США Дональд Трамп уверен, что ответственность за катастрофические последствия природных пожаров в Калифорнии лежит целиком лежит на местных властях, которые допустили нецелевое расходование средств, выделяемых на борьбу со стихией.

«Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, — это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами», - написал Трамп на своей странице в Твиттер.

Американский лидер потребовал немедленно решить эту проблему, пообещав в противном случае сократить федеральное финансирование штата.

Впрочем, многие комментаторы неоднозначно оценили заявление президента –некоторые политические оппоненты Трампа действительно уверены, что причиной стихийного бедствия являются исключительно климатические изменения, а не коррупция в ответственных службах.

Другие наблюдатели вполне резонно отмечают, что Трамп не стал бы грозить сокращением федерального финансирования штату, который, в отличие от Калифорнии, традиционно поддерживает республиканцев.

Напомним, крупный природный пожар на севере Калифорнии продолжается вторые сутки, его жертвами стали, по меньшей мере, девять человек. Их тела обнаружили в жилых домах и сгоревших автомобилях в окрестностях города Парадайс, 27 тысяч населения которого практически полностью эвакуировали. Кроме того, в ходе борьбы с огнем пострадали трое пожарных.

К настоящему времени огонь охватил 36 тысяч гектаров и уничтожил семь тысяч построек, став самым разрушительным в истории штата.