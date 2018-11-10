2018-11-10T12:54:08+03:00
В мире

Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в Калифорнии

Президент США пригрозил штату сокращением федерального финансирования, если проблема нецелевого расходования средств на борьбу со стихией не будет решена
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Трамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в КалифорнииТрамп обвинил местные власти в катастрофических природных пожарах в КалифорнииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп уверен, что ответственность за катастрофические последствия природных пожаров в Калифорнии лежит целиком лежит на местных властях, которые допустили нецелевое расходование средств, выделяемых на борьбу со стихией.

«Единственной причиной этих масштабных пожаров в Калифорнии, которые приносят огромные убытки и в результате которых гибнут люди, — это плохое управление лесными угодьями. Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами», - написал Трамп на своей странице в Твиттер.

Американский лидер потребовал немедленно решить эту проблему, пообещав в противном случае сократить федеральное финансирование штата.

Впрочем, многие комментаторы неоднозначно оценили заявление президента –некоторые политические оппоненты Трампа действительно уверены, что причиной стихийного бедствия являются исключительно климатические изменения, а не коррупция в ответственных службах.

Другие наблюдатели вполне резонно отмечают, что Трамп не стал бы грозить сокращением федерального финансирования штату, который, в отличие от Калифорнии, традиционно поддерживает республиканцев.

Напомним, крупный природный пожар на севере Калифорнии продолжается вторые сутки, его жертвами стали, по меньшей мере, девять человек. Их тела обнаружили в жилых домах и сгоревших автомобилях в окрестностях города Парадайс, 27 тысяч населения которого практически полностью эвакуировали. Кроме того, в ходе борьбы с огнем пострадали трое пожарных.

К настоящему времени огонь охватил 36 тысяч гектаров и уничтожил семь тысяч построек, став самым разрушительным в истории штата.

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Захарова назвала заявления США о «Северном потоке — 2» вмешательством
Младшей из сестер Хачатурян разрешили посещать занятия в школе
Семья из Южного Судана продала 17-летнюю дочь через Facebook за 500 коров и 3 автомобиля
В Милане пострадали 14 человек в результате происшествия в метро
Приставы рассказали, что Земфира погасила все свои долги
Козак поручил проверить информацию о дефиците топлива на независимых АЗС
Еврокомиссия не будет комментировать отставки в британском кабмине
Умерла актриса Кэтрин Макгрегор
В Генпрокуратуре Саудовской Аравии рассказали, кто приказал убить Хашкаджи
Госдума вернет депутатам право выступать на заседаниях
Пятая авеню в Нью-Йорке перестала быть самой дорогой улицей мира
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребует смертной казни для виновных в убийстве Хашкаджи