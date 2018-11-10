Трамп прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

10 Нояб. 14:27 2018-11-10T14:33:25+03:00

Как ожидается, сначала лидеры пообщаются тет-а-тет, а затем к ним присоединятся их советники

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В субботу, 10 ноября, президент США Дональд Трамп прибыл в Елисейский дворец - официальную резиденцию французского лидера Эммануэля Макрона, после чего там началась встреча двух глав государств.

Как ожидается, после того как политики пообщаются тет-а-тет, к ним присоединятся их советники. Кроме того, чуть позже во дворец должны прибыть первые леди Франции и Соединенных Штатов - Брижит Макрон и Меланья Трамп, передает агентство Reuters.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ближайшее воскресенье, 11 ноября, в Париже пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, участие в которых примет целый ряд мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Между тем отдельной встречи глав России и США не планируется.