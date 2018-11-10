2018-11-10T16:54:55+03:00
В мире

Бриджит Макрон под дождём встретила и расцеловала Меланью Трамп

Супруги президентов Франции и США не скрывают взаимных симпатий [видео]
Александра ЛЯБИНА
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Бриджит Макрон и Меланья Трамп встретились в Елисейском дворцеБриджит Макрон и Меланья Трамп встретились в Елисейском дворцеФото: REUTERS
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В Елисейском дворце прошли переговоры глав Франции и США. Они завершились обедом, на который лидеры двух государств позвали своих супруг. Жёны президентов - Бриджит Макрон и Меланья Трамп - встретились чуть раньше назначенного приёма. Их встречу снимали на видео.

Многих удивило, что Бриджит не побоялась намокнуть под дождём, чтобы скорее поприветствовать Меланью. Она прошла к супруге американского лидера без зонта, взяла за руки и расцеловала в обе щеки. Меланья же шла под зонтом. Да, она тоже вела себя приветливо, но гораздо более сдержанно.

Бриджит и Меланья общаются без переводчиков Фото: REUTERS

Бриджит и Меланья общаются без переводчиковФото: REUTERS

Это далеко не первая встреча Бриджит Макрон и Меланьи Трамп. Жёны президентов каждый раз перед камерами демонстрируют тёплые отношения. И в интервью тоже доброжелательно отзываются друг о друге. Например, супруга Макрона в восторге от того, как хорошо говорит миссис Трамп по-французски. Это позволяет им общаться без переводчика. А ещё Бриджит уверяет, что несмотря на всю сдержанность на публике, Меланья совершенно иначе себя проявляет в разговорах тет-а-тет.

«Меланья Трамп добрая, очаровательная, интеллигентная, очень открытая и смешная», - рассказала первая леди Франции в интервью Le Monde.

После обеда президенты и их жёны вышли к журналистам Фото: REUTERS

После обеда президенты и их жёны вышли к журналистамФото: REUTERS

Бриджит и Меланья прощались так же тепло, как встретились Фото: REUTERS

Бриджит и Меланья прощались так же тепло, как встретилисьФото: REUTERS

Напомним, Дональд и Меланья Трамп прибыли в Париж, чтобы участвовать в мероприятиях в честь столетия окончания Первой мировой войны. В воскресенье, 11 ноября, во Францию прибудет также президент России Владимир Путин.

Встреча жён Макрона и Трампа.

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