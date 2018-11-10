Макрон объяснил Трампу, зачем Евросоюзу нужна своя армия

10 Нояб. 16:50 2018-11-10T16:50:38+03:00

При этом президент Франции заявил о необходимости увеличить долю расходов Европы в НАТО

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Президент Франции Эммануэль Макрон, общаясь в субботу, 10 ноября, со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Елисейском дворце в Париже, заявил о необходимости укрепления безопасности в Европе. Как отметил политик, европейская оборона должна быть «более совершенной».

«Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами <...> Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу», - сказал Макрон. При этом он подчеркнул, что Евросоюзу нужно увеличить свою долю в расходах НАТО на оборону.

Трамп же в свою очередь заверил, что Вашингтон хочет «видеть Европу сильной и помогать ей», в том числе в сфере обороны, однако, как подчеркнул глава Соединенных Штатов, «это должно быть на справедливых условиях», передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, встреча Макрона и Трампа состоялась в субботу, 10 ноября, в Париже, куда хозяин Белого дома прибыл для участия в торжественных мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, которые пройдут во французской столице в воскресенье.