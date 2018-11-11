2018-11-11T00:25:58+03:00
Политика

Трамп рассказал о продуктивных встречах в Париже

Глава государства назвал свои переговоры полезными для США
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп назвал свои встречи в Париже с лидерами других стран очень продуктивными. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

"Сегодня у меня были очень продуктивные для нашей страны встречи и звонки. Вечером встречаюсь с мировыми лидерами!" - написал Трамп.

Ранее в субботу сайт kp.ru сообщал, что Трамп прибыл в Елисейский дворец - официальную резиденцию французского лидера Эммануэля Макрона, после чего там началась встреча двух глав государств. Глава Франции подчеркнул, что Евросоюзу нужно увеличить свою долю в расходах НАТО на оборону. Трамп же в свою очередь заверил, что Вашингтон хочет «видеть Европу сильной и помогать ей».

Напомним, 11 ноября в Париже пройдут торжественные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, участие в которых примет целый ряд мировых лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин.

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