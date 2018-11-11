Трамп назвал катастрофическими последствия лесных пожаров в Калифорнии

11 Нояб. 07:46 2018-11-11T07:48:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Лесные пожары, охватившие американский штат Калифорния, принесли катастрофические разрушения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он сообщил, что огненной стихии противостоят более четырех тысяч пожарных, 52 тысячи жителей опасных районов были эвакуированы. Глава государства выразил соболезнования родным и близким 11 погибших в результате пожаров.

"Наши сердца с теми, кто борется с пожаром, а также с 52 тыс. эвакуированных и с семьями 11 погибших человек; разрушения катастрофические", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также призвал местных жителей эвакуироваться подальше от огня.

"Если люди быстро не эвакуируются, есть риск быть охваченными огнем. Пожалуйста, следуйте указаниям по эвакуации от государственных и местных властей", - попросил президент.

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным, жертвами пожаров стали 11 человек. В северной части Калифорнии огнем уничтожено свыше 6,7 тыс. домов.