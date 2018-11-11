2018-11-11T07:48:08+03:00
Происшествия

Трамп назвал катастрофическими последствия лесных пожаров в Калифорнии

Глава США призвал жителей эвакуироваться из опасных районов и слушать рекомендации местных властей
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Пожар в Калифорнии принес небывалые разрушения на севере штатаПожар в Калифорнии принес небывалые разрушения на севере штатаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Лесные пожары, охватившие американский штат Калифорния, принесли катастрофические разрушения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Он сообщил, что огненной стихии противостоят более четырех тысяч пожарных, 52 тысячи жителей опасных районов были эвакуированы. Глава государства выразил соболезнования родным и близким 11 погибших в результате пожаров.

"Наши сердца с теми, кто борется с пожаром, а также с 52 тыс. эвакуированных и с семьями 11 погибших человек; разрушения катастрофические", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также призвал местных жителей эвакуироваться подальше от огня.

"Если люди быстро не эвакуируются, есть риск быть охваченными огнем. Пожалуйста, следуйте указаниям по эвакуации от государственных и местных властей", - попросил президент.

Как сообщал сайт kp.ru, по последним данным, жертвами пожаров стали 11 человек. В северной части Калифорнии огнем уничтожено свыше 6,7 тыс. домов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пенс: Южно-Китайское море никому не принадлежит
Защита Бутиной обратилась в суд с просьбой снять с россиянки обвинения
Копии паспортов россиян оказались в открытом доступе в МФЦ
Трамп встретится с пострадавшими от лесных пожаров в Калифорнии
WSJ: Минюст США готовится предъявить Ассанжу обвинения в шпионаже
Голикова рассказала, что в России 14% мужчин и 26% женщин страдают ожирением
Погода в Москве на 16 ноября 2018 года: без осадков и ветра
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
Япония пообещала не размещать американские базы на Курильских островах
Экс-глава СБУ: Армия Украины не выстоит в войне с Россией
Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для судов Украины
Пхеньян заявил, что над протестированным в пятницу оружием КНДР работала семь лет
В Токио начали подготовку визита премьера Японии в Россию
На западе Москвы произошло ДТП со стрельбой
Госдеп заявил, что от России зависит, останется ли в силе Договор о РСМД
В Испании поддержали идею Макрона создать общеевропейскую армию
Корейские СМИ сообщили об испытаниях «высокотехнологичного передового» оружия в КНДР
Американские сенаторы предлагают ввести санкции против Саудовской Аравии
В Киеве уверяют, что на Украине детей не учат убивать
Адвокат Кокорина заявит отвод следователю за оскорбление своего клиента
С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в постоянном нарушении минских договоренностей
США еще не решили, разорвать Договор о РСМД или сохранить
Турция завершила расследование убийства российского посла Карлова
Сборная Германии громит Россию 3:0 после первого тайма товарищеской игры