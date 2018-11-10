2018-11-10T23:25:28+03:00
Происшествия

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали 11 человек

Два человека погибли от огня на юге штата
Юлия ДИВЕЕВА
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Лесной пожар на севере Калифорнии почти уничтожил город ПарадизЛесной пожар на севере Калифорнии почти уничтожил город ПарадизФото: REUTERS
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В результате лесных пожаров в штате Калифорния погибли не менее 11 человек. Об этом сообщил шериф города Парадиз Кори Хони.

Огонь прошелся и по югу штата, захватив особняки в Малибу и несколько загородных жилых домов, и привел к гибели двух человек. Власти сообщают, что эвакуируют более 200 тысяч граждан.

Как передает Associated Press, огонь буквально выжег на севере Калифорнии городок Парадиз за один день, уничтожив более 6 тысяч 700 зданий. Это самый разрушительный пожар в Калифорнии за всю историю. Девять жителей города погибли. Тела пяти жертв были обнаружены внутри автомобилей после того, как пожарным удалось сбить огонь. Еще четыре человека погибли, спасаясь бегством от пожара.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, лесной пожар начался утром 8 ноября в округе Бьютт. Из-за сильного ветра и сухой погоды пламя стало очень быстро распространяться и вскоре охватило примерно 12 тысяч гектаров лесных массивов.

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