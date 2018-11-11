2018-11-11T18:24:00+03:00
Политика

Путин и Нетаньяху пообщались в Париже

Встреча двух лидеров прошла в Елисейском дворце
Александр ДЖУМАЕВ
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Биньямин НетаньяхуБиньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что Владимир Путин пообщался с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Встреча глав государств состоялась в Париже в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

«Отдельно Путин переговорил с Нетаньяху в Елисейском дворце», - цитирует ТАСС заявление Пескова.

Отмечается, что речь идет о первой встрече двух лидеров с момента крушения российского самолета Ил-20 в Сирии. Воздушное судно, на борту которого находились15 членов экипажа, было сбито средствами ПВО сирийской армии, которые пытались поразить истребители израильских ВВС, вторгшиеся в воздушное пространство республики.

Министерство обороны России обвинило в случившемся руководство ВВС Израиля, тогда как Тель-Авив возложил вину за гибель россиян на сирийских военнослужащих.

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