Путин выступил против ограничения информации в интернете

11 Нояб. 18:30 2018-11-11T18:42:53+03:00

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Президент РФ Владимир Путин, который в воскресенье, 11 ноября, находится в Париже, где проходят мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны, прокомментировал ситуацию с телеканалом RT во Франции, которому там по-прежнему отказывают в аккредитации.

Как заметил глава нашего государства, в данном случае «важны не отношения между Москвой и Парижем в сфере информационных обменов, а в целом общие подходы к информации и к обмену информацией».

При этом российский лидер выступил против ограничений в интернете. По мнению Путина, если государство несогласно с размещенной в сети информацией, ему стоит представить свою противоположную точку зрения.

«Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа информации к ее потребителям, то есть к гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем что-то. <…> А если вы с чем-то не согласны, противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение: где правда, а где ее искажение», - сказал президент РФ в беседе с RT.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 11 ноября, лидеры десятков стран, в том числе президент РФ Владимир Путин, прибыли в Париж для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.