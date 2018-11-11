Жители Калифорнии делятся в сети видео самого разрушительного пожара в истории штата
В Калифорнии продолжается самый разрушительный пожар в истории штата. По последним данным, в результате лесных пожаров там погибли уже 25 человек, и около 250 тысяч пришлось эвакуировать.
При этом местные жители активно делятся видео происходящего. Так, в интернете появляются все новые и новые записи, свидетельствующие о масштабах бедствия. На публикуемых в сети кадрах видно, что огонь полыхает буквально повсюду и уничтожает все на своем пути.
Самые разрушительные пожары в истории Калифорнии.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее президент США Дональд Трамп объявил на федеральном уровне режим чрезвычайной ситуации в таких округах Калифорнии, как Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. При этом американский лидер распорядился выделить штату из федерального бюджета необходимые денежные средства на борьбу со стихией и ее последствиями.