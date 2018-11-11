11 Нояб. 11:23 2018-11-11T11:23:28+03:00

Число жертв природных пожаров в Калифорнии возросло до 25 человек Фото: REUTERS

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Число жертв природного пожара в Калифорнии достигло 25 человек. Растет и масштаб разрушений, причиненных стихией: в городе Парадайс на севере штата огнем уничтожены более 6,7 тысяч жилых домов и офисных зданий.

Об этом сообщает газета The Washington Post.

Накануне калифорнийские спасатели обнаружили 14 тел погибших, помимо 11 жертв пожара, о которых сообщалось ранее.

Ранее сообщалось о девяти жертвах на севере Калифорнии, еще два человека погибли во время пожара на юге штата.

В связи с катастрофическими природными пожарами в Калифорнии президент США Дональд Трамп на федеральном уровне объявил режим чрезвычайной ситуации в округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес. Глава государства распорядился выделить штату дополнительные бюджетные ассигнования на борьбу со стихией и последующие восстановительные работы.

В то же время Трамп подчеркнул, что единственной причиной столь масштабных природных пожаров является плохое управление лесными угодьями и нецелевое расходование средств местными властями.