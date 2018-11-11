В Париже открылся форум мира к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны

11 Нояб. 20:20 2018-11-11T20:20:46+03:00

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В воскресенье, 11 ноября, в Париже открылся международный форум мира. С приветственным словом перед собравшимися в выставочном центре Гранд-аль выступил сам президент Франции Эммануэль Макрон.

Как заметил французский лидер, в настоящее время мир, в котором мы живет, ослаблен кризисами. «Это экономический, экологический и климатический кризисы, а также миграционный вызов. <…> Мы сталкиваемся с проявлениями расизма, антисемитизма и экстремизма», - сказал Макрон.

В связи с этим глава Пятой республики отметил важность открывшегося в Париже форума и предложил сделать его ежегодным. Кроме того, он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в проведение мероприятия.

«Задача нашего форума состоит в том, чтобы работать над конкретными предложениями по укреплению мира», - приводит слова президента Франции Reuters.

На церемонии открытия, кроме французского лидера, выступили также канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек ООН Антониу Гутерреш. А вот президент США Дональд Трамп решил не принимать участие в открытии форума.

Стоит отметить, что открытие международного форума мира приурочено к 100-летию со дня окончания Первой мировой войны.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в воскресенье утром, 11 ноября, в Париже начались торжественные мероприятия, посвященные столетней годовщине Компьенского перемирия. Участие в них принимают многие мировые лидеры, в том числе и президент РФ Владимир Путин.