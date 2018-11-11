Опубликованы последние слова убитого саудовского журналиста

11 Нояб. 20:45 2018-11-11T20:45:31+03:00

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Стали известны последние слова саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, ранее убитого в генконсульстве своей страны в турецком Стамбуле.

Как заявил корреспондент газеты Daily Sabah Назиф Караман, который в настоящее время ведет журналистское расследование убийства, на днях ему удалось прослушать аудиозапись с последними минутами жизни Хашкаджи, которая свидетельствует о том, что обозревателя Washington Post убивали около семи минут. При этом, по словам Карамана, в конце концов его задушили, надев ему на голову пластиковый пакет. Причем перед смертью журналист просил своих убийц остановиться. «Я задыхаюсь, снимите этот пакет с моей головы, у меня клаустрофобия», - это последние слова Хашкаджи, сообщает телеканал Al-Jazeera.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Спустя какое-то время выяснилось, что журналист был убит. Причем, по некоторым данным, последние минуты жизни корреспондента были записаны на его часы Apple Watch.