2018-11-11T22:16:33+03:00
В мире

Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии с Трампом

При этом украинский лидер вновь безосновательно обвинил российские СМИ во лжи
Дарья ИВАШКИНА
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На памятных мероприятиях у Триумфальной арки в Париже президент США Дональд Трамп будто и не замечал своего украинского коллегу Петра ПорошенкоНа памятных мероприятиях у Триумфальной арки в Париже президент США Дональд Трамп будто и не замечал своего украинского коллегу Петра ПорошенкоФото: кадр с видео
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Президент Петр Порошенко резко отреагировал на вопрос о рукопожатии с американским лидером Дональдом Трампом.

Когда глава незалежной покидал прием в Елисейском дворце по случаю столетия завершения Первой мировой войны, журналисты спросили его, действительно ли хозяин Белого дома не пожал ему руку на памятных мероприятиях, прошедших у Триумфальной арки. В ответ Порошенко вновь безосновательно обвинил российские СМИ во лжи. «Все, что вы говорите, - это вранье. Все, что говорит русское телевидение», - сказал политик.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на церемонию у Триумфальной арки в Париже Трамп уделил внимание многим зарубежным лидерам, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Кроме того, он пожал руку своему российскому коллеге Владимиру Путину. А вот главу незалежной Дональд Трамп словно и не заметил. На снимках, сделанных во время мероприятия, видно, как Порошенко стоит с грустным лицом за спиной американского президента, внимательно за ним наблюдая.

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