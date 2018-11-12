2018-11-12T02:22:10+03:00
В мире

Нетаньяху прерывает визит в Париж из-за ситуации в Газе

С палестинской территории по Израилю было запущено несколько ракет
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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В связи с ситуацией в секторе Газа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение прервать свой визит в Париж, куда он прибыл на празднование столетия окончания первой мировой войны. Об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства в воскресенье.

Премьер возвращается в Иерусалим.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что во время операции военных в секторе Газа началась перестрелка с палестинскими радикалами. По некоторым данным, в результате погибли шесть палестинцев и семь получили ранения. Среди убитых два командира "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла радикального движения ХАМАС.

После этого стало известно о перехвате системой ПВО "Железный купол" двух запущенных из Газы ракет. Всего за минувшую ночь сирены воздушной тревоги срабатывали в приграничных с палестинским анклавом районах Израиля не менее 10 раз, передает ТАСС.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, в ночь на 27 октября израильские Военно-воздушные силы в общей сложности поразили на территории сектора Газа около 80 целей. Были уничтожены пять военных объектов, два цеха по изготовлению оружия, тренировочную базу, противовоздушный наблюдательный пост и «тоннель террористов».

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