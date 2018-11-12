2018-11-12T07:46:39+03:00
Политика

Глава МИД Британии посетит Эр-Рияд, чтобы обсудить убийство Хашукджи

Ожидается, что Джереми Хант будет настаивать на необходимости сотрудничества Саудовской Аравии и Турции в рамках расследования данного преступления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава британского МИД Джереми ХантГлава британского МИД Джереми ХантФото: REUTERS
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В этот понедельник, 12 ноября, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправится в Саудовскую Аравию. Ожидается, что в рамках своего визита глава внешнеполитического ведомства встретится с королем Салманом и наследным принцем Мухаммедом и напомнит им о важности сотрудничества с Турцией в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

"Совершенно очевидно, что все обстоятельства его убийства остаются невыясненными. Мы призываем власти Саудовской Аравии в полной мере сотрудничать с Турцией, чтобы обеспечить справедливость расследования", — цитирует министра The Guardian.

Напомним, как писал сайт kp.ru, обозреватель американской газеты The Washington Post, саудовский подданный Джамаль Хашукджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства родной страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что в здании дипмиссии журналиста пытали, а потом убили.

В настоящий момент расследование преступления проводит сама Турция, а также Саудовская Аравия.

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