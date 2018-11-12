Глава МИД Британии посетит Эр-Рияд, чтобы обсудить убийство Хашукджи
В этот понедельник, 12 ноября, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отправится в Саудовскую Аравию. Ожидается, что в рамках своего визита глава внешнеполитического ведомства встретится с королем Салманом и наследным принцем Мухаммедом и напомнит им о важности сотрудничества с Турцией в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
"Совершенно очевидно, что все обстоятельства его убийства остаются невыясненными. Мы призываем власти Саудовской Аравии в полной мере сотрудничать с Турцией, чтобы обеспечить справедливость расследования", — цитирует министра The Guardian.
Напомним, как писал сайт kp.ru, обозреватель американской газеты The Washington Post, саудовский подданный Джамаль Хашукджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства родной страны в Стамбуле. Позже выяснилось, что в здании дипмиссии журналиста пытали, а потом убили.
В настоящий момент расследование преступления проводит сама Турция, а также Саудовская Аравия.