В России подорожают сладкие газированные напитки

12 Нояб. 08:03 2018-11-12T08:03:36+03:00

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Сладкие газированные напитки в России могут подорожать на 20% после введения акцизов на эту продукцию. Соответствующее предложение экспертного совета при правительстве поддержало Министерство здравоохранения.

Как сообщает газета "Известия", в ведомстве сочли инициативу экспертов отвечающей рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В случае введения акцизов, литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Совет в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» подчеркнул, что «оздоровление моделей питания» необходимо для профилактики неинфекционных заболеваний и ожирения. Последнее может привести к гипертонии и сахарному диабету, а также и более серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Напомним, в конце октября сайт kp.ru процитировал вице-премьера Татьяну Голикову, которая заявила, что почти два миллиона россиян страдают ожирением. Ранее в Минздраве неоднократно выступали за введения налога на "вредную еду".