2018-11-12T08:03:36+03:00
Общество

В России подорожают сладкие газированные напитки

В Минздраве поддерживают идею введения на вредную газировку 20% акцизов
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments93
В России хотят повысить цены на сладкие газированные напиткиВ России хотят повысить цены на сладкие газированные напиткиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сладкие газированные напитки в России могут подорожать на 20% после введения акцизов на эту продукцию. Соответствующее предложение экспертного совета при правительстве поддержало Министерство здравоохранения.

Как сообщает газета "Известия", в ведомстве сочли инициативу экспертов отвечающей рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями. В случае введения акцизов, литр газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.

Совет в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» подчеркнул, что «оздоровление моделей питания» необходимо для профилактики неинфекционных заболеваний и ожирения. Последнее может привести к гипертонии и сахарному диабету, а также и более серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Напомним, в конце октября сайт kp.ru процитировал вице-премьера Татьяну Голикову, которая заявила, что почти два миллиона россиян страдают ожирением. Ранее в Минздраве неоднократно выступали за введения налога на "вредную еду".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ВДВ появятся три новых подразделения
Bloomberg посчитал ущерб России от санкций
Белому дому предписали восстановить пропуск журналиста CNN
Умер Уилльям Голдман, писатель и сценарист
Печкин в новых сериях «Простоквашино» найдет свою любовь
В Москве ожидается «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Лавров: США оказывают давление на Россию
Российские ученые придумали революционный метод борьбы с онкологией
Глава МИД Украины встретился с представителями Конгресса США
Эксперт назвал обоснованными действия погранслужбы РФ в Азовском море
Владимир Путин связался по телефону с Николом Пашиняном
Раймонд Паулс объявил об эмиграции из Латвии
Польская православная церковь запретила контакты с украинскими раскольниками
Общественная палата обсудит переход на летнее время
На Украине шахтеры в знак протеста перекрыли международную трассу
Путин призвал обеспечить граждан лекарствами в полном объеме
Олег Кожемяко обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой включить Приморье в проект по бесплатному обеспечению детей лекарствами