Певица Анастасия Приходько ушла с интервью из-за неудобных вопросов о Тимошенко

12 Нояб. 08:43 2018-11-12T08:44:18+03:00

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Победительница песенного конкурса "Фабрика звёзд", певица Анастасия Приходько сбежала с интервью в рамках программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на украинском "5 канале" после того, как ведущая начала задавать ей неудобные политические вопросы.

Речь шла, в частности, о лидере партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко, которую артистка активно поддерживает. Во время интервью исполнительница заявила, что ее соратница не занимается никаким бизнесом в отличие от действующего президента Украины Петра Порошенко, а потому ей якобы можно верить "на слово".

Приходько сбежала с интервью после вопросов о Тимошенко.Ведущая поинтересовалась у певицы, откуда Юлия Тимошенко берет деньги

Тогда Янина Соколова поинтересовалась откуда же Тимошенко берет деньги на жизнь и ведение политической кампании. Приходько так и не смогла ответить на этот вопрос, подчеркнув лишь, что лидер "Батьковщины" пользуется уважением всего мира. Ведущую такое высказывание не устроило, и она спросила не собираются ли женщины врать своим избирателям.

Тут в разговор вмешался кто-то из сопровождающих певицы. Между ним и Соколовой завязалась словесная перепалка, по итогам которой Приходько просто сняла с себя микрофон и без объяснений вышла из студии. Запись этого интервью позже была опубликована на странице телеканала на видеохостинге Youtube.

Сайт kp.ru писал о том, что несколькими неделями ранее украинская певица объявила о завершении карьеры исполнительницы. По словам девушки, она просто устала слушать критику общественности.