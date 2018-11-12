2018-11-12T09:19:47+03:00
Экономика

WSJ: Россия приступила к сокращению роли доллара в своей экономике

По мнению издания, Москва успешно справляется с противостоянием "гегемонии американской валюты"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments40
Россия пытается отказаться от доллара. Фото: DPA TASSРоссия пытается отказаться от доллара. Фото: DPA TASS
Изменить размер текста:

Россия предпринимает успешные попытки по уменьшению своей зависимости от доллара. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в минувшее воскресенье, 11 ноября, на сайте американской газеты The Wall Street Journal.

По мнению журналистов, Москва пытается отказаться от доллара в рамках подготовки к новым антироссийским санкциям, которые могут быть введены Соединенными Штатами в конце этого месяца.

Уже сейчас наблюдаются некоторые подвижки в данной сфере. Так, например, доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках в сентябре 2018 года снизилась с 37% (показатель 2016 года) до 26%. Также доля доходов от экспорта в долларах упала до 68% с 80% в 2013-м.

Играет свою роль и стремительно развивающаяся торговля России с Китаем. Ее доля в рублях и юанях за четыре года увеличилась почти в четыре раза. Кроме того, сейчас российские власти рассматривают возможность применения национальных валют в сфере торговли нефтью с Ираном и Турцией.

Журналисты газеты The Wall Street Journal считают, что Москве будет достаточно трудно полностью отказаться от доллара, но определенные успехи в этом процессе уже имеются.

"Россия присоединилась к растущему ряду стран, которые дают отпор гегемонии американской валюты", - говорится в материале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 9 ноября курс доллара на Московской бирже вновь вырос – в этот раз до 68,07 рубля за одну единицу валюты.

Еще больше материалов по теме: «Курс рубля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Финляндии вызвал российского посла
Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных из МФЦ
Ученые: орангутаны могут рассказывать друг другу о прошлом
В Берлине экстренно сел самолет, следовавший по маршруту Москва-Лондон
Организаторы теракта в аэропорту Стамбула получили 46 пожизненных сроков
Тереза Мэй назначила нового министра по вопросам Brexit
Ученые заменили мировой эталон килограмма
В ВДВ появятся три новых подразделения
Bloomberg посчитал ущерб России от санкций
Белому дому предписали восстановить пропуск журналиста CNN
Умер Уилльям Голдман, писатель и сценарист
Печкин в новых сериях «Простоквашино» найдет свою любовь
В Москве ожидается «желтый» уровень опасности из-за гололедицы
Лавров: США оказывают давление на Россию
Российские ученые придумали революционный метод борьбы с онкологией
Глава МИД Украины встретился с представителями Конгресса США
Эксперт назвал обоснованными действия погранслужбы РФ в Азовском море
Владимир Путин связался по телефону с Николом Пашиняном
Раймонд Паулс объявил об эмиграции из Латвии
Польская православная церковь запретила контакты с украинскими раскольниками
Общественная палата обсудит переход на летнее время
На Украине шахтеры в знак протеста перекрыли международную трассу
Путин призвал обеспечить граждан лекарствами в полном объеме
Олег Кожемяко обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой включить Приморье в проект по бесплатному обеспечению детей лекарствами