WSJ: Россия приступила к сокращению роли доллара в своей экономике

12 Нояб. 09:19 2018-11-12T09:19:47+03:00

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Россия предпринимает успешные попытки по уменьшению своей зависимости от доллара. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в минувшее воскресенье, 11 ноября, на сайте американской газеты The Wall Street Journal.

По мнению журналистов, Москва пытается отказаться от доллара в рамках подготовки к новым антироссийским санкциям, которые могут быть введены Соединенными Штатами в конце этого месяца.

Уже сейчас наблюдаются некоторые подвижки в данной сфере. Так, например, доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках в сентябре 2018 года снизилась с 37% (показатель 2016 года) до 26%. Также доля доходов от экспорта в долларах упала до 68% с 80% в 2013-м.

Играет свою роль и стремительно развивающаяся торговля России с Китаем. Ее доля в рублях и юанях за четыре года увеличилась почти в четыре раза. Кроме того, сейчас российские власти рассматривают возможность применения национальных валют в сфере торговли нефтью с Ираном и Турцией.

Журналисты газеты The Wall Street Journal считают, что Москве будет достаточно трудно полностью отказаться от доллара, но определенные успехи в этом процессе уже имеются.

"Россия присоединилась к растущему ряду стран, которые дают отпор гегемонии американской валюты", - говорится в материале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 9 ноября курс доллара на Московской бирже вновь вырос – в этот раз до 68,07 рубля за одну единицу валюты.