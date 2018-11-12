2018-11-12T10:46:50+03:00
В мире

КНДР ликвидировала 636 мин на границе с Южной Кореей

Ранее страны вывели войска с 11 блокпостов из демилитаризованной зоны
Сакина НУРИЕВА
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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен ЫнПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и председатель КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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КНДР обнаружила и ликвидировала 636 мин, развернутых ранее в районе пункта Пханмунджом на границе с Южной Кореей. Об этом заявил южнокорейский министр национальной обороны Чон Гён Ду.

"На южной стороне границы мин не обнаружено, а Север проинформировал нас, что уничтожил более 600 мин, а точнее - 636", - сообщил Гён Ду.

Ранее Пхеньян и Сеул вывели свои войска и оружие с 11 блок-постов в демилитаризованной зоне (ДМЗ), которая разделяет Корейский полуостров.

К концу ноября стороны должны полностью ликвидировать 10 блок-постов в ДМЗ, еще один будет законсервирован для демонстрации туристам в будущем.

Со стороны Южной Кореи насчитывается 60 блок-постов в ДМЗ, а со стороны КНДР - 160.

Напомним, в сентябре министры обороны двух государств подписали соглашение о снижении напряженности и избежании случайных конфликтов в демилитаризованной зоне.

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