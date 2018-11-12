Владимир Путин призвал компании не использовать рост цен на нефть для получения сверхприбылей

12 Нояб. 14:50 2018-11-12T14:50:30+03:00

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Вице-премьер России Дмитрий Козак в ходе заседания членов правительства заявил, что ситуация на российском рынке нефтепродуктов стабилизировалась. В число мер, предпринятых чиновниками, вошла и заморозка цен на бензин.

«Если коротко – ситуация стабилизирована, цены заморожены, и они будут такими сохраняться с учетом инфляции, изменений налогового законодательства, до конца марта», – цитирует Козака РИА Новости.

В ответ на доклад Козака президент России Владимир Путин, который также присутствовал на заседании, заявил, что компании, занимающиеся переработкой и продажей нефтепродуктов, не должны использовать сложившуюся ситуацию для обогащения при реализации бензина внутри страны. «Ситуация должна быть, безусловно, рыночной, она такой и является. Но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», – заявил Путин.

Решение о введении мер по стабилизации цен на топливном рынке было принято руководителями Минэнерго, ФАС и крупных нефтяных компаний на встрече с Козаком 31 октября. В ходе встречи было принято решение не индексировать цены до конца года, а в дальнейшем плавно поднимать их в рамках ежегодной инфляции.