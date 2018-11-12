Президент подписал закон об ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов в офисах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в нежилых помещениях, в том числе, в офисах. Документ приводится на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый закон вносит поправки в статью 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ") Уголовного кодекса РФ.
Устанавливается уголовная ответственность. В случае нарушения закона грозит штраф на 100-500 тысяч рублей, либо тюремное заключение сроком до трех лет.
Ранее наказание предполагалось лишь за фиктивную постановку мигрантов на учет в жилом помещении.
Напомним, Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ, ужесточающие ответственность за подделку документов.