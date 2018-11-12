Президент подписал закон об ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов в офисах

12 Нояб. 16:18 2018-11-12T16:18:06+03:00

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственности за фиктивную постановку на учет мигрантов в офисах. Фото: REUTERS

Правонарушителю может грозить до трех лет лишения свободы

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства в нежилых помещениях, в том числе, в офисах. Документ приводится на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон вносит поправки в статью 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ") Уголовного кодекса РФ.

Устанавливается уголовная ответственность. В случае нарушения закона грозит штраф на 100-500 тысяч рублей, либо тюремное заключение сроком до трех лет.

Ранее наказание предполагалось лишь за фиктивную постановку мигрантов на учет в жилом помещении.

Напомним, Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях РФ, ужесточающие ответственность за подделку документов.