Песков рассказал о разговоре Путина и Трампа

12 Нояб. 16:55 2018-11-12T16:57:03+03:00

Путин и Трамп коротко переговорили в Париже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и США коротко переговорили во время визита в Париж

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, с кем успел пообщаться Владимир Путин во время памятных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

По словам Пескова, в Париже российскому лидеру удалось кратко переговорить с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Также недолгий разговор произошел между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Отметим, что ранее в Париже Владимир Путин и Дональд Трамп планировали провести переговоры. Однако полноформатная встреча была отменена по просьбе президента Франции, который не захотел отвлекать внимание от торжественных событий.

Известно, с президентом Украины Петром Порошенко Владимир Путин не встречался. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер обсудили ситуацию на Донбасе.

«Насколько мне известно, не было [возможности общения российского и украинского президентов]. Они не пересеклись», - сказал журналистам пресс-секретарь.

Напомним, что 11 ноября в Париже состоялись мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. На торжество прибыли многие мировые лидеры.