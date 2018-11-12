2018-11-12T16:57:03+03:00
Политика

Песков рассказал о разговоре Путина и Трампа

Президенты России и США коротко переговорили во время визита в Париж
Алена Басавина
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Путин и Трамп коротко переговорили в ПарижеПутин и Трамп коротко переговорили в ПарижеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, с кем успел пообщаться Владимир Путин во время памятных мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

По словам Пескова, в Париже российскому лидеру удалось кратко переговорить с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Также недолгий разговор произошел между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Отметим, что ранее в Париже Владимир Путин и Дональд Трамп планировали провести переговоры. Однако полноформатная встреча была отменена по просьбе президента Франции, который не захотел отвлекать внимание от торжественных событий.

Известно, с президентом Украины Петром Порошенко Владимир Путин не встречался. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и украинский лидер обсудили ситуацию на Донбасе.

«Насколько мне известно, не было [возможности общения российского и украинского президентов]. Они не пересеклись», - сказал журналистам пресс-секретарь.

Напомним, что 11 ноября в Париже состоялись мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. На торжество прибыли многие мировые лидеры.

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