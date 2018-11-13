Радикал Ляшко потребовал от Порошенко дать отопление в провинции

13 Нояб. 03:51 2018-11-13T03:51:29+03:00

Депутат Рады считает, что если президент и премьер Украины не обеспечат граждан теплом в домах, они должны уйти в отставку

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Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман должны выполнить обязательства по защите местных жителей провинциальных городов, которые сейчас замерзают без газа, и дать отопление им в дома. С таким требование выступил в понедельник глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

Он опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook.

"Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности", — сказал Ляшко.

Депутат Верховной рады заявил, что в случае, если граждане провинции не получат тепло в свои дома, президент и премьер должны уйти в отставку.

“Дайте людям тепло, или уходите!”, - потребовал радикал.

Как писал сайт "КП", ранее стало известно, что жители города Кривой Рог самовольно сорвали пломбы на дверях пяти котельных и дали в жилые дома отопление. Граждане устроили митинг и подожгли автомобильные шины у здания "Криворожгаза".