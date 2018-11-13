2018-11-13T08:52:43+03:00
Политика

WP: Трамп планирует "в кратчайшие сроки" уволить главу МВД США

Американского лидера не устраивает работа Кирстьен Нильсен на занимаемом ею посту
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен НильсенМинистр внутренней безопасности (МВБ) США Кирстьен НильсенФото: REUTERS
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В американской прессе появились сообщения о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен в самые "кратчайшие сроки" уволить министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. По данным источников газеты The Washington Post в Белом доме, глава государства недоволен работой политика на занимаемом ею посту.

Так, Трамп постоянно подвергает критике направление деятельности Нильсен. Сама глава ведомства, в свою очередь, также недовольна сложившейся ситуацией. По ее мнению, американский лидер просто не разбирается в нюансах иммиграционной политики и зачастую требует невозможного.

Речь идет, в частности, о приказе Трампа полностью закрыть границу с Мексикой. Нильсен пыталась объяснить президенту, что данная задумка неосуществима, но такой ответ лишь вывел главу государства из себя, передает издание.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце ходили слухи о грядущей отставке министра военно-воздушных сил США Хезер Уилсон. Трамп якобы собирался уволить женщину за то, что она не согласилась с его планом по формированию Космического командования ВС.

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