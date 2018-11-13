2018-11-13T10:27:02+03:00
В мире

У берегов Японии обнаружили десятки брошенных шхун из Северной Кореи

Предположительно они принадлежали контрабандистам
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Найденные лодки принадлежали контрабандистамНайденные лодки принадлежали контрабандистамФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Почти 90 брошенных деревянных судов было обнаружено у берегов Японии с начала этой осени, иногда в этих шхунах находили тела мертвых рыбаков. Береговая охрана предполагает, что найденные лодки принадлежали контрабандистам из Северной Кореи.

У берегов Хоккайдо, одного из самых протяженных побережий Японии, местная охрана каждую осень фиксирует подобные случаи, в 2018 их количество оказалось рекордным и в полтора раза превышающим количество брошенных шхун за аналогичный период 2017 года, 89 против 59 – сообщает японская газета The Japan News.

Как полагают в Японии, увеличение их числа напрямую связано с попытками Пхеньяна активизировать рыболовецкий промысел с целью заработать на контрабандном сбыте морепродуктов больше иностранной валюты. Поступления валюты в КНДР резко упали в связи с международными санкциями, введеными в том числе Советом Безопасности ООН. В частности, они запрещают легальные закупки морепродуктов у КНДР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии объяснили необходимость создания общеевропейской армии
Латвию, Литву и Эстонию призвали ответить на "провокации" России
Полузащитник "Спартака" назвала Романа Зобнина лучшим футболистом чемпионата России
Лидеры АТЭС впервые не смогли согласовать итоговую декларацию саммита
В Китае пьяный студент случайно купил павлина, свинью и саламандру
Греф заявил, что россияне перестали копить деньги и начали их тратить
В Москве таксист восемь часов ждал пассажирку на улице, чтобы вернуть ей кошелек
«Золотой глобус» Мэрилин Монро ушел с молотка за рекордные $250 тысяч
У делегатов саммита АТЭС возникли трудности с принятием итоговой декларации
В США разбился истребитель времен Второй мировой войны
Медведев выразил соболезнования родным жертв пожаров в Калифорнии
National Interest сообщил, что армия США находится в "серьезном кризисе"
В Словении открыли мемориальную табличку в память о российских военных
Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии
Три человека пострадали в результате стрельбы в Лондоне
Мэй заявила, что ее план по Brexit не имеет альтернатив
Украинский генерал заявил о риске “большой войны” с Россией
Трамп получит полный доклад по убийству Хашукджи уже 20 ноября