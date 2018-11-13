У берегов Японии обнаружили десятки брошенных шхун из Северной Кореи

13 Нояб. 10:27 2018-11-13T10:27:02+03:00

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Почти 90 брошенных деревянных судов было обнаружено у берегов Японии с начала этой осени, иногда в этих шхунах находили тела мертвых рыбаков. Береговая охрана предполагает, что найденные лодки принадлежали контрабандистам из Северной Кореи.

У берегов Хоккайдо, одного из самых протяженных побережий Японии, местная охрана каждую осень фиксирует подобные случаи, в 2018 их количество оказалось рекордным и в полтора раза превышающим количество брошенных шхун за аналогичный период 2017 года, 89 против 59 – сообщает японская газета The Japan News.

Как полагают в Японии, увеличение их числа напрямую связано с попытками Пхеньяна активизировать рыболовецкий промысел с целью заработать на контрабандном сбыте морепродуктов больше иностранной валюты. Поступления валюты в КНДР резко упали в связи с международными санкциями, введеными в том числе Советом Безопасности ООН. В частности, они запрещают легальные закупки морепродуктов у КНДР.