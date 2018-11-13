В России четверть граждан не пользуются интернетом

13 Нояб. 10:45 2018-11-13T10:45:15+03:00

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В России четверть граждан (24%) вообще не используют интернет, не смотря на то, что более половины (57%) взрослых граждан ежедневно выходят в интернет. Об этом свидетельствуют данные исследовательской организации «Левада-центр».

Сообщается, что 12% граждан пользуются интернетом несколько раз в неделю, 7 % - один раз в неделю или реже. В 2017 году ежедневно в сеть выходили 49% взрослых граждан, всего - 73%, что на 3% меньше, чем в текущем году.

Самыми активными пользователями всемирной паутины является молодежь - 90% граждан 18-24 лет, которые пользуются интернетом каждый день (на 5% больше, чем в 2017 году). Среди россиян 25-39 лет этот показатель составляет 83 % (в 2017 - 73%), в категории 40-54 лет - 60% (в 2017 - 50%).

Самой активной категорией пользователей является молодежь - 90% граждан 18-24 лет ежедневно пользуются интернетом (на 5% больше, чем в 2017 году). Среди граждан 25-39 лет этот коэффициент составляет 83 % (в 2017 - 73%), в категории 40-54 лет - 60% (в 2017 - 50%).

25% граждан старше 55 ежедневно выходили во всемирную сеть в 2018 году (в 2017 - 17%, в 2015 - только 9%).

Опрос был проведен «Левада-центром» в период с 18 по 24 октября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у участника опроса через личное интервью.

Ранее «Левада-центр» провел опрос населения и узнал, что 70% россиян считают себя счастливыми.