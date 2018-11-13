2018-11-13T07:51:38+03:00
Политика

Абэ рассчитывает встретиться с Путиным в Сингапуре 14 ноября

На этой неделе в городе-государстве пройдут сразу несколько саммитов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется провести встречу с президентом России Владимиром ПутинымПремьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется провести встречу с президентом России Владимиром ПутинымФото: REUTERS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным уже в эту среду, 14 ноября, в Сингапуре. Об этом сообщил анонимный источник в правительстве "страны восходящего Солнца".

Напомним, что на этой неделе в Сингапуре пройдет саммит Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также 13-й Восточноазиатский саммит. В мероприятиях примет участие наш глава государства - Владимир Владимирович.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга уже подтвердил, что Абэ также планирует посетить Сингапур. Более того, в планах у него значится проведение японо-российских переговоров на высшем уровне. Между тем, конкретные дата и время проведения встречи не уточняются, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что в одну из своих последних встреч Путин и Абэ вновь обсуждали так называемый курильский вопрос и возможность заключения мирного договора. Тогда президент РФ предложил своему японскому коллеге подписать соглашение до конца этого года, а все спорные вопросы решить потом, но в Токио с такой позицией не согласились.

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