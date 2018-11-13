«Очередное «хайли лайкли» в австрийском варианте»: В Совфеде прокомментировали шпионский скандал
Новый виток скандала вокруг истории со шпионажем в пользу РФ может совсем скоро развернуться в Австрии. Президент страны Александер Ван дер Беллен подтвердил, что через несколько недель могут появиться первые подробности расследования.
Сам политик признался, что был удивлен безапелляционность обвинений, выдвинутых в адрес России.
В Совете Федерации уверены, что Австрией манипулируют заинтересованные страны.
- Мы слышим голословные обвинения, никаких фактов нет. Очередное «хайли лайкли» в австрийском варианте. Почему Австрия? Потому что толчком для этого послужили те хорошие отношения, которые у России с ней сегодня действительно складываются, - комментирует сенатор Ольга Тимофеева.
Примером тесных отношений между Россией и Австрией является частный визит Владимира Путина на свадьбу к главе МИД.
- С помощью Австрии в очередной раз пытаются демонизировать Россию. Возможно, скоро мы увидим очередные санкции, а может даже силовые. Идет гонка в этом направлении, — заключила Ольга Тимофеева в беседе с ФАН.