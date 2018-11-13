«Очередное «хайли лайкли» в австрийском варианте»: В Совфеде прокомментировали шпионский скандал

13 Нояб. 12:39 2018-11-13T12:40:02+03:00

Пока между Россией и Австрией сохраняются добрые отношения, но шпионский скандал может их разрушить Фото: Иван МАРКОВ

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Новый виток скандала вокруг истории со шпионажем в пользу РФ может совсем скоро развернуться в Австрии. Президент страны Александер Ван дер Беллен подтвердил, что через несколько недель могут появиться первые подробности расследования.

Сам политик признался, что был удивлен безапелляционность обвинений, выдвинутых в адрес России.

В Совете Федерации уверены, что Австрией манипулируют заинтересованные страны.

- Мы слышим голословные обвинения, никаких фактов нет. Очередное «хайли лайкли» в австрийском варианте. Почему Австрия? Потому что толчком для этого послужили те хорошие отношения, которые у России с ней сегодня действительно складываются, - комментирует сенатор Ольга Тимофеева.

Примером тесных отношений между Россией и Австрией является частный визит Владимира Путина на свадьбу к главе МИД.

- С помощью Австрии в очередной раз пытаются демонизировать Россию. Возможно, скоро мы увидим очередные санкции, а может даже силовые. Идет гонка в этом направлении, — заключила Ольга Тимофеева в беседе с ФАН.