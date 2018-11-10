Подозреваемого в шпионаже австрийского полковника раскрыла военная контрразведка ФРГ

10 Нояб. 14:09 2018-11-10T14:09:32+03:00

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Отставного австрийского полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России, раскрыла немецкая Служба военной контразведки.

Об этом сообщает журнал Profil со ссылкой на собственный источник. Ранее австрийские власти заявили, что информацию о «российском шпионе» Вена получила от спецслужб «дружественной» страны.

Также в выдержке из материала Profil, полная версия которого выйдет в понедельник, уточняется место работы подозреваемого в шпионаже – Центральный аппарат министерства обороны Австрии. Офицер руководил там одним из структурных подразделений, однако не занимал высоких или ответственных постов. Полковник не работал с секретной информацией, но имел доступ к системам связи, реестрам и телефонным спискам ведомства.

Издание отмечает, что предполагаемый шпион не мог раскрыть значимых военных тайн, но располагал сведениями об «особенностях поведения» чинов из высшего комсостава австрийской армии.

Ранее австрийские СМИ сообщили, что подозреваемый в работе на российские спецслужбы полковник мог передавать информацию, которую получал на семинарах и курсах в рамках партнерских программ с НАТО.

Напомним, 9 ноября австрийские власти сообщили, что подозревают 70-летнего отставного полковника вооруженных сил республики в шпионаже. Якобы он на протяжении последних 20 лет снабжал российскую военную разведку сведениями об австрийской военной авиации, артиллерийских системах, высших чиновниках и миграционном кризисе. Военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и президент Александер Ван дер Беллен заявили о неприемлемости шпионажа. Министр иностранных дел репсублики Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию, подчеркнув, что, если подозрения в разведывательной деятельности подтвердятся, отношения двух стран могут осложниться.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлен отсутствием какого-либо запроса со стороны Вены для разъяснения ситуации. Послу Австрии в России Йоханнесу Айгнеру была вручена соответствующая нота протеста.