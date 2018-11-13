2018-11-13T12:43:47+03:00
Политика

Захарова считает, что в скором времени мировой интернет будет ограничен

По мнению дипломата, отдельным силам сложно смириться с существованием "абсолютно свободной среды"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель МИД РФ Мария ЗахароваПредставитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Альберт ДЗЕНЬ
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что в ближайшие годы мировой интернет может столкнуться с ограничениями. Такое мнение дипломат озвучила в ходе выступления на международной конференции "Радио в глобальной конкуренции".

По ее словам, сейчас в западных странах наблюдается тенденция введения элементов цензуры, а местные политики все больше склоняются к созданию разделительных границ. И если еще пару лет назад были предпосылки для установления всемирного безвизового режима, то сейчас придумываются все новые ограничения, в частности, в сфере миграции граждан.

Захарова считает, что та же участь ждет и мировой интернет, поскольку отдельным силам очень сложно смириться с существованием "абсолютно свободной среды".

"Я думаю, это дело ближайшего будущего, я бы даже сказала, ближайшего года, когда то тут, то там будут вводиться технологические ограничения, и в первую очередь они будут касаться мирового интернета. Те технологические возможности, которые за последние годы дали вам полноту наслаждения жизнью в интернете, будут применяться для ограничения", - цитирует ТАСС представителя МИД.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в России более половины (57%) взрослых граждан ежедневно пользуются интернетом. При этом четверть наших соотечественников (24%) вообще не выходит в Сеть.

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