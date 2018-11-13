Во Франции неизвестные осквернили могилу маршала Анри Петена

13 Нояб. 15:44 2018-11-13T15:44:12+03:00

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Во Франции неизвестные осквернили могилу знаменитого маршала Первой мировой войны Анри Филиппа Петена.

Вандалы вырвали крест на памятнике и оставили надписи на надгробии. Карин Аллей, местный прокурор, отметил, что эту могилу разоряют регулярно, два раза в год. Хулиганы переворачивают цветочные горшки, ломают крест, оставляют надписи и высыпают мусор на надгробие.

Разрушения полицейские обнаружили утром 11 ноября, в день столетия окончания Первой мировой войны. Однако в СМИ стало известно об этом инциденте только через два дня. Сейчас расследованием этого происшествия занимается местная полиция, но установить личности хулиганов пока не удалось.

К слову, имя маршала Петена 11 ноября звучало во время торжественного празднования окончания Первой мировой войны. А в преддверии торжества генштаб Франции запланировал мемориальную церемонию. В процессе нее планировалось воздать дань памяти восьми маршалам войны. Среди них был и Анри Филипп Петен, сообщает портал France Info.

Маршал прославился тем, что в годы немецкой оккупации во время Второй мировой войны он возглавлял коллаборационистское правительство Франции. Также имя Петена связывают с победой в Верденском сражении. За это российский император Николай II наградил его орденом Святого Георгия.