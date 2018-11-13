2018-11-13T15:46:04+03:00
Политика

Трамп раскритиковал предложение Макрона создать общеевропейскую армию

Президент США потребовал от лидера Франции увеличить вклад в бюджет НАТО
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments12
Президент США выступил против создания в Европе единой армииПрезидент США выступил против создания в Европе единой армииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп подверг критике заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о создании единой армии в Европе для защиты от США, России и Китая. Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Эмманюэль Макрон предложил создать собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России», - написал Трамп.

Он напомнил, что агрессия со стороны Германии во время Первой и Второй мировых войн вынуждала французов «учить немецкий в Париже, пока на помощь не приходили США».

Дональд Трамп также вновь потребовал от властей Франции увеличить финансирование НАТО.

Напомним, что Эмманюэль Макрон высказал свою идею 6 ноября в эфире радиостанции Europe1.

«Когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, я вижу, что она становится все более разрозненной... По нам наносят удары в киберпространстве и вмешиваются в нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США», - пояснил президент.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодожены из России погибли в Доминикане во время медового месяца
Создание новой православной церкви на Украине отложено
На Западе встревожены из-за возможного возвращения баз России на Кубу
Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании и снеге
Дудь и Ивлеева получили награды за вклад в веб-индустрию
Российские военные проведут инспекцию в Словении
Трамп назвал самое сложное решение за время президентства
Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля
В Италии 19-летний футболист покончил с собой
Грузовой корабль "Прогресс МС-10" пристыковался к МКС
Пушков ответил на заявление премьера Польши об угрозе войны после запуска «Северного потока -2»
В Германии столкнулись два самолета
Британские военные разрабатывают план на случай срыва соглашения по Brexit
Трамп не стал слушать аудиозапись убийства журналиста Хашкаджи
В Болгарии прошли массовые акции протеста против высоких цен
Канадского журналиста избили на марше в поддержку трансгендеров в Киеве