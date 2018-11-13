Трамп раскритиковал предложение Макрона создать общеевропейскую армию

13 Нояб. 15:46 2018-11-13T15:46:04+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп подверг критике заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о создании единой армии в Европе для защиты от США, России и Китая. Об этом президент США написал в своем Twitter.

«Эмманюэль Макрон предложил создать собственную армию, чтобы защитить Европу от США, Китая и России», - написал Трамп.

Он напомнил, что агрессия со стороны Германии во время Первой и Второй мировых войн вынуждала французов «учить немецкий в Париже, пока на помощь не приходили США».

Дональд Трамп также вновь потребовал от властей Франции увеличить финансирование НАТО.

Напомним, что Эмманюэль Макрон высказал свою идею 6 ноября в эфире радиостанции Europe1.

«Когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, я вижу, что она становится все более разрозненной... По нам наносят удары в киберпространстве и вмешиваются в нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США», - пояснил президент.