2018-11-13T17:53:54+03:00
Политика

Порошенко отменил встречу с архиереями УПЦ

Глава Украины не приехал в Киево-Печерскую лавру для разговора со священнослужителями
Алена Басавина
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Петр Порошенко не приехал на встречу в Киево-Печерскую лавруПетр Порошенко не приехал на встречу в Киево-Печерскую лавруФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Встреча архиереев канонической Украинской православной церкви с Петром Порошенко отменена. Об этом сообщает представитель синодально-информационного отдела УПЦ, епископ Климент.

«Да, встречи не будет», - приводит слова Климента ТАСС. Причина внезапной отмены поездки президента Украины не сообщается.

Напомним, что ранее украинские СМИ обнародовали распоряжение УПЦ МП о созыве всех священнослужителей на встречу с президентом. В документе было указано, что участие является обязательным.

Отметим, что власти Украины намерены разорвать связь УПЦ с Московским патриархатом. В апреле Петр Порошенко написал письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию (независимость).

Константинопольский патриархат в октябре приступил к процессу отделения церкви Украины.

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