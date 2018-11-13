Порошенко отменил встречу с архиереями УПЦ
Встреча архиереев канонической Украинской православной церкви с Петром Порошенко отменена. Об этом сообщает представитель синодально-информационного отдела УПЦ, епископ Климент.
«Да, встречи не будет», - приводит слова Климента ТАСС. Причина внезапной отмены поездки президента Украины не сообщается.
Напомним, что ранее украинские СМИ обнародовали распоряжение УПЦ МП о созыве всех священнослужителей на встречу с президентом. В документе было указано, что участие является обязательным.
Отметим, что власти Украины намерены разорвать связь УПЦ с Московским патриархатом. В апреле Петр Порошенко написал письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию (независимость).
Константинопольский патриархат в октябре приступил к процессу отделения церкви Украины.
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