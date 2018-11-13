Меркель поддержала инициативу создания общеевропейской армии

13 Нояб. 19:33 2018-11-13T19:33:32+03:00

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Глава Германии Ангела Меркель поддержала предложение президента Франции Эмманюэля Макрона создать в Европе единую армию. Об этом политик заявила во время выступления в Европарламенте.

«Мы должны работать над замыслом однажды создать настоящую европейскую армию», - приводит слова канцлера телеканал Phoenix.

По её словам, такие меры необходимо предпринять, исходя «из развития событий последних лет». Ангела Меркель призвала ЕС к спроленности, в том числе в вопросах обороны.

Напомним, что Эмманюэль Макрон высказал идею о создании общеевропейской армии 6 ноября в эфире радиостанции Europe1.

«Когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, я вижу, что она становится все более разрозненной... По нам наносят удары в киберпространстве и вмешиваются в нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США», - пояснил президент.

Позже американский лидер Дональд Трамп подверг критике данное заявление. Об этом президент США написал в своем Twitter. Он напомнил, что агрессия со стороны Германии во время Первой и Второй мировых войн вынуждала французов «учить немецкий в Париже, пока на помощь не приходили США».