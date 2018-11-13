CNN подает в суд на Дональда Трампа

13 Нояб. 20:20 2018-11-13T20:20:01+03:00

Журналиста лишили пропуска в Белый дом за перепалку на пресс-конференции Фото: REUTERS

Американский телеканал намерен добиться допуска своего журналиста в Белый дом

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Телекомпания CNN подала иск против президента США и членов его администрации в окружной суд Вашингтона. Информация об этом указана на официальном сайте CNN.

Согласно опубликованным данным, иск связан с отзывом допуска в Белый Дом у журналиста Джима Акосты.

«Незаконный отзыв этого пропуска нарушает права CNN и Акосты, а также свободу прессы, что закреплено первой поправкой к конституции США», - написали журналисты.

Ответчиками по иску станут президент США Дональд Трамп, глава аппарата Белого дома Джон Келли, пресс-секретарь президента Сара Сандерс, заместитель руководителя Белого дома по коммуникации Билл Шайн, глава Секретной службы Джозеф Клэнси и офицер Серкретной службы, который отобрал пропуск у Акосты.

Телекомпания в иске потребовала вернуть журналисту пропуск и обеспечить гарантию, что в будущем он не будет аннулирован.

Известно, что инцидент с журналистом CNN произошел в минувшую среду. Трамп давал пресс-конференцию по поводу итогов промежуточных выборов в США.

Журналист CNN задал вопрос, однако президент резко попросил его сесть на место, а модератор попыталась отобрать микрофон. Акоста вступил в перепалку, за что и был лишен своего пропуска.