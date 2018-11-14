2018-11-14T07:34:58+03:00
В мире

Китай и США готовятся возобновить торговые переговоры

По некоторым данным, делегация КНР во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в скором времени может посетить Соединенные Штаты
Дарья ИВАШКИНА
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Китай и США готовятся возобновить торговые переговорыКитай и США готовятся возобновить торговые переговорыФото: REUTERS
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В среду, 14 ноября, появилась информация о том, что Китай и США готовятся возобновить приостановленные в конце в середине сентября торговые переговоры.

Как заявил журналистам китайский правительственный источник, в последнее время атмосфера для того, чтобы стороны провели диалог, существенно улучшилась. В связи с этим, по словам собеседника издания South China Morning Post, делегация КНР во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в скором времени может посетить Соединенные Штаты для обсуждения урегулирования торговых споров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре стало известно, что Пекин решил отказаться от ведения торговых переговоров с Вашингтоном в связи с намерением американцев ввести новые пошлины на ввоз в страну китайских товаров. В частности, тогда была отменена поездка китайской делегации в Вашингтон.

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