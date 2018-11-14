2018-11-14T10:06:16+03:00
Политика

Порошенко провел тайную встречу с представителями УПЦ Московского патриархата

Причем прийти на нее согласились только три архиерея из 89-ти
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В среду, 14 ноября, появилась информация о том, что президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с представителями Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. По некоторым данным, эта встреча состоялась во вторник вечером в Украинском доме в Киеве.

Причем прийти на переговоры согласились только три архиерея из 89-ти. Как отмечают местные СМИ, в частности, речь идет о митрополите Переяслав-Хмельницком Александре (Драбинко). «Присутствовали лишь три представителя церкви - митрополит Переяслав-Хмельницкий Александр Драбинко, архиепископ Львовский и Галицкий Филарет (Кучеров) и еще один представитель этой церкви (возможно, это был митрополит Винницкий и Барский Симеон)», - пишет издание «Вести».

Кстати, стоит отметить, что информация об этой встрече так и не появилась на официальном сайте Порошенко.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, президент незалежной уже давно добивается признания неканонических религиозных структур: еще весной он обратился к константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Украинской церкви независимость.

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