2018-11-14T12:53:48+03:00
Политика

В КПРФ назвали «бредовой» и «провокационной» идею заменить тело Ленина в Мавзолее копией

Как считают в компартии, автору подобной инициативы должно стать стыдно
Дарья ИВАШКИНА
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В КПРФ назвали «бредовой» и «провакационной» идею заменить тело Ленина в Мавзолее копиейВ КПРФ назвали «бредовой» и «провакационной» идею заменить тело Ленина в Мавзолее копиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В КПРФ прокомментировали предложение депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова похоронить Владимира Ленина и заменить его тело в Мавзолее на точную восковую или резино-полимерную копию. Так, в компартии назвали эту идею «бредовой» и «провокационной».

В частности, зампред ЦК партии Дмитрий Новиков считает, что автору подобной инициативы должно стать стыдно. «Абсолютная бессовестная, бредовая идея. Если у депутата Петрова остались остатки совести и здравого осмысленного взгляда на историю, то ему обязательно станет стыдно за эту псевдоинициативу», - сказал Новиков РИА Новости.

А глава пресс-службы компартии и депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что «не господину депутату из Санкт-Петербурга заявлять такие провокационные действия».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Владимир Петров направил в правительство предложение о создании спецкомиссии для решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина. При этом он допустил возможность замены тела вождя в Мавзолее на точную копию.

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