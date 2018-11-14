Министр обороны Израиля Авигдор Либерман объявил о своей отставке

14 Нояб. 14:31 2018-11-14T14:31:51+03:00

Решение политика связано с несогласием с решением о прекращении огня в секторе Газа

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман на специальной пресс-конференции заявил о своем уходе в отставку. Выступление политика транслировалось по всем телеканалам страны.

Ранее агентство Reuters сообщало об уходе Либермана с занимаемого им поста. Тем не менее, позже было выпущено уточнение, в котором говорилось, что политик не делал никаких официальных заявлений по этому поводу.

СМИ сообщают, что Либерман выразил несогласие с решением израильских властей согласиться на временное прекращение огня в секторе Газа после обмена ударами, состоявшемся в понедельник. Политик призывал нанести «жесткий удар» по боевикам правящего в анклаве движения ХАМАС, а также назвал «фейковой» новость о своем согласии с решением прекратить нанесение ударов по сектору Газа.

Авигдор Либерман стал министром обороны в 2016 году. Ранее в течение двух сроков он занимал пост главы министерства иностранных дела страны, а также занимал ряд других важных постов.