Владимир Путин встретился с президентом Индонезии

14 Нояб. 18:35 2018-11-14T18:35:18+03:00

Встреча Владимира Путина и Джоко Видодо прошла в закрытом режиме Фото: kremlin.ru

Беседа с Джоко Видодо проходила в закрытом формате

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Президент России Владимир Путин провел встречу президентом республики Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Лидеры двух государств побеседовали в закрытом режиме во время проведения саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, который проходит в Сингапуре.

Ранее Владимир Путин и Джоко Видодо приняли участие в пренарном заседании саммита. Отметим, что в последний раз президенты встречались в Сочи в мае текущего года.

Напомним, что 14 ноября президент России принимает участие в пленарном заседании саммита Россия-АСЕН. В состав ассоциации входят 10 стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.